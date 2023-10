Braga x Real Madrid: veja informações e onde assistir ao confronto pela Liga dos Campeões

A terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira. Pelo grupo C, o Real Madrid terá pela frente o Braga, às 16h (de Brasília), no Estádio de Braga.

O confronto será transmitido para todo o Brasil na televisão através dos canais SBT e TNT. Na internet, a transmissão será feita pelo serviço de streaming HBO Max.

Os espanhóis tentam manter os 100% de aproveitamento na competição. Se vencer, o Real Madrid vai ficar perto de uma vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O técnico Carlo Ancelotti pregou foco nos três pontos, mesmo fora de casa.

"É uma grande oportunidade para nós e seria ótimo vencer o terceiro jogo nesta fase de grupos. O Braga é uma equipe que joga bem, que gosta de ter o controle da bola, por isso defender bem será importante. Esperamos poder aproveitar a qualidade que possuímos", disse.

Do outro lado, o Braga briga pela segunda colocação do grupo. Os portugueses estão com três pontos, ao lado do Napoli. O técnico Artur Jorge sabe da dificuldade que sua equipe terá, mas mira em um bom resultado.

"Este jogo será muito especial e ficará para a história do Braga. Jogamos contra um dos melhores times do mundo, mas buscamos sempre ser competitivos e lutar em todas as partidas. Teremos as nossas oportunidades e devemos tentar ser eficazes nos grandes momentos", declarou.

Pela mesma chave, o Napoli viaja para enfrentar o Unión Berlin, na Alemanha.

Confira os jogos pela Liga dos Campeões desta terça-feira:

Galatasaray x Bayern de Munique



Internazionale x Salzburg



Benfica x Real Sociedad



Braga x Real Madrid



Lens x PSV



Manchester United x Copenhagen



Sevilla x Arsenal



Union Berlin x Napoli