Fracasso dos EUA no mundial faz LeBron reunir melhores da NBA por Olimpíada

Os maus resultados recentes da seleção dos Estados Unidos de basquete, principalmente nos Campeonatos Mundiais, onde não tem contado com suas principais estrelas, pode causar um 'impacto' no futuro: um novo Dream Team, o Time dos Sonhos.

Estrelas podem jogar Olimpíadas de Paris

O plano é simples: juntar os principais astros da NBA na seleção para conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Quem puxa a ideia, segundo a imprensa americana, é LeBron James.

Outros nomes de peso dos Estados Unidos, como Stephen Curry, Kevin Durant e Anthony Davis já deram o 'sim' durante a atual pré-temporada da NBA.

A ideia de ter um novo Dream Team foi comentada pelo técnico Darvin Ham, que comanda James e Davis no Los Angeles Lakers. Durante a pré-temporada da NBA, ele conversou com o UOL e disse ver esse interesse como 'uma coisa natural'.

Em termos da iniciativa do Bron com os outros jogadores de representar o país nas Olimpíadas de 2024, eu acho que é uma coisa natural. Ele já experimentou isso, ele é medalhista de ouro olímpico. Eu acho que o que aconteceu neste verão, quando eles chegaram perto, acendeu uma chama em todos esses caras de vir representar o país imediatamente. Darvin Ham, ao UOL

Para um grande time, um técnico vencedor. Campeão da NBA nove vezes — cinco como jogador e quatro como técnico — Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors, também faz as vezes de comandante da seleção americana de basquete.

Maus resultados impulsionam ideia

Os Estados Unidos vivem uma 'crise' quando o assunto é qualquer outra competição internacional, apesar de terem conquistado o ouro no basquete nas últimas quatro edições das Olimpíadas.

Sem suas principais estrelas, a seleção americana vem de resultados ruins nos últimos dois Mundiais: foi eliminada pela França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2019 e na semifinal de 2023, para a Alemanha.

O mau desempenho da seleção sem os seus astros tem sido o principal combustível para que as estrelas se unam visando as Olimpíadas de 2024 e façam uma possível 'última dança', já que nomes como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry já estão mais velhos [38, 35 e 35 anos, respectivamente].

'Superação' será necessária

Um fator importante que pesa na decisão dos jogadores é o desgaste. A temporada da NBA, que começa amanhã, terminará pouco antes dos Jogos Olímpicos.

A temporada regular da liga vai ser disputada entre 24 de outubro de 2023 e 14 de abril de 2024. A disputa do play-in está prevista para acontecer entre os dias 16 e 19 de abril. Já os playoffs devem ocorrer a partir de 20 de abril, com o primeiro jogo da final sendo disputado em 6 de junho.

As Olimpíadas, por sua vez, terão os jogos de basquete disputados entre 27 de julho e 11 de agosto de 2024.

Franquia da NBA em Las Vegas

A criação da uma nova franquia da NBA em Las Vegas tem sido pauta entre jogadores e técnicos da liga há algum tempo. LeBron James, que já demonstrou interesse em ter um time na cidade, gosta da ideia.

Faz todo o sentido. Las Vegas já tem o Raiders [futebol americano], o Knights [hóquei] e o Las Vegas Aces [basquete feminino]. A Fórmula 1 está vindo em breve. Tem a Liga de Verão da NBA, muito popular aqui. Enfim, os esportes estão aqui. Adicionar um time da NBA aqui faz todo o sentido pelo momento. É uma atração e eu dou meu total suporte. Todo o ano, no verão, estamos acostumados à NBA em Las Vegas. Acredito que seja uma questão de tempo e espero estar dentro desse tempo. LeBron James, em entrevista coletiva durante a pré-temporada da NBA

Darvin Ham vê a criação de uma franquia em Vegas como uma 'questão de lógica'. O treinador destacou a passagem dos Lakers pela cidade durante a pré-temporada.