Arthur Nory disputa final do solo em busca de nova medalha no Pan de Santiago

Depois de encerrar sua participação na final do individual geral da ginástica artística dos Jogos Pan-Americanos, nesta segunda-feira, ao terminar na 9ª colocação, Arthur Nory volta a competir nesta terça-feira. Desta vez, o atleta participará da final do solo, a partir das 17h (de Brasília).

Nory vai atrás de sua segunda medalha no Pan de Santiago. No último sábado, integrando a seleção brasileira, ele levou o bronze na competição por equipes. Ele ainda disputará outras duas finais por aparelho no Chile: salto sobre a mesa e barra fixa, ambas na quarta-feira.

O desgaste sofrido na disputa do individual geral, prova em que o ginasta compete nos seis aparelhos, não preocupa o atleta para suas próximas finais nos Jogos Pan-Americanos. "Vou ter condições de competir normalmente. Solo e salto sem problemas, o que não dá para fazer é cavalo com alças, paralelas e argolas. Por isso que não estava fazendo nos últimos anos, para não forçar o ombro", afirmou

Ainda assim, durante sua exibição nas paralelas, sentiu algumas dores. "Foi um incômodo, mas passou. O fisio estava ali do lado, mas ficou tudo bem. Competição é assim mesmo. O individual geral é muito difícil, desgastante demais. É a prova mais nobre da ginástica, você tem que estar atento a todos os aparelhos."

A sonhada vaga olímpica para o Brasil, que poderia ser conquistada nesta prova, não veio. A medalha de ouro foi para o canadense Felix Dolci, a prata para o brasileiro Diogo Soares e o bronze para o americano Donnell Whittenburg, que já estavam classificados anteriormente. Assim, a vaga ficou para a República Dominicana, graças ao quarto lugar de Audrys Nin Reyes.

"A vaga infelizmente não chegou hoje. Era um caminho bem difícil pelo individual geral, que é uma competição muito dura, que eu não fazia há quatro anos. Estou me entregando demais nos últimos meses, dando minha vida por este esporte. Vou continuar nesta luta pela minha classificação para Paris. Agora serão quatro Copas do Mundo em fevereiro do ano que vem para buscar meu lugar na Olimpíada", disse Nory.