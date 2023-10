Após 7 a 1, Santos vê chance de rebaixamento no Brasileirão subir para 50,3%

O Santos sofreu uma sonora goleada por 7 a 1 contra o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. Após a partida, a chance de rebaixamento do Peixe aumentou para 50,3%, de acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Acima do Alvinegro Praiano, estão apenas três clubes: Vasco (50,7%), Coritiba (98,9%) e América-MG (99,61%). Goiás (36,7%) e Corinthians (25,3%) fecham os principais times na disputa pela permanência.

Na 26ª rodada, após sequência de três vitórias consecutivas, a chance de rebaixamento do Santos era de 21,1%. A situação, em termos de probabilidade, já foi pior, com o Peixe tendo 73,1% de chance de queda, antes de Marcelo Fernandes assumir o comando.

Com 30 pontos, o Santos está na 18ª colocação do Brasileirão. O Goiás, primeiro clube fora do Z4, tem um ponto a mais que o Alvinegro Praiano.

Em busca de se recuperar no torneio de pontos corridos, o Peixe encara o Coritiba pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, na Vila Belmiro.