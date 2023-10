Apesar de derrota, Ramón Díaz elogia atuação do Vasco e diz que empate em clássico seria justo

O Vascofoi derrotado no clássico contra o Flamengopor 1 a 0 neste domingo, no Maracanã. O resultado recolocou os vascaínos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na 17ª posição, com 30 pontos somados.

Apesar da derrota, o técnico Ramón Díaz elogiou a atuação da equipe do Vasco e afirmou que um empate seria "justo".

"Me sinto orgulhoso de estar no Vasco. Os jogadores tiveram intensidade. Estamos competindo em nível nacional, contra uma das melhores equipes do país. Fizemos uma boa partida. Tivemos chances de ganhar, mas creio que o resultado justo seria o empate" disse.

Obrigado por todo apoio. Vamos em frente, juntos! ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/05V3x5AMue ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 23, 2023

Ramón Díaz também afirmou que o Vasco ainda precisa melhorar, principalmente na parte ofensiva.

"Vamos seguir competindo até o final. Não estamos longe dos rivais, a equipe está evoluindo. Precisamos melhorar na frente. Tivemos chances, mas não conseguimos concluir" declarou.

O Vasco busca a recuperação nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando terá pela frente o Internacional, em São Januário.