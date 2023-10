Análise: Santos vai a nocaute no Beira-Rio e freia empolgação com trabalho de Marcelo

por João Pedro Alcantara Leme

Após três partidas consistentes, o Santos teve uma recaída contra o Internacional, no Beira-Rio. Com isso, a evolução e a confiança no trabalho de Marcelo Fernandes.

Logo no primeiro minuto, o Peixe estava atrás do placar, com o gol contra de Kevyson. A partir deste momento, o Alvinegro Praiano não conseguiu reagir na partida.

Em menos de 30 minutos, o Santos já estava perdendo de 3 a 0. Apático na partida, os comandados de Marcelo Fernandes assistiam o baile do Internacional, que aumentou a vantagem na primeira etapa para 4 a 0.

Com a meta de estancar a sangria, o comandante reforçou o meio-campo no intervalo da partida. Porém, o Colorado fez um segundo ato do mesmo nível do primeiro.

Com a defesa, o meio e o ataque desconexos, o Santos repetiu o mesmo cenário do 7 a 1, com o gol de Oscar sendo de Maxi Silveira. Agora, resta apenas ao torcedor santista torcer para que tenha sido apenas uma recaída.

De olho na fuga pelo Z4, O Peixe volta a campo para enfrentar o Coritiba, pela 29ª rodada do Brasileirão, nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Com 30 pontos, o Alvinegro Praiano