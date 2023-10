Ameaçado pelo Z4, Mano evita "invenções" e tenta auxiliar Rojas na adaptação ao Corinthians

O técnico Mano Menezes está precavido com a briga do Corinthians contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O empate do time com o América-MG no último domingo, por 1 a 1, na Neo Química Arena, manteve a equipe a apenas três pontos do Z4. É hora de ligar o sinal de alerta.

Da área técnica, Mano viu mais uma atuação ruim do Timão. Por esse motivo, ele foi questionado após a partida se pretende fazer alterações na equipe para as próximas partidas ou até mesmo mudar o posicionamento do jogadores. Entretanto, o comandante evita "inventar" e tenta fazer o básico para tirar o Corinthians de uma situação incômoda.

Uma suposição levantada foi a possibilidade de Fagner, que não vem rendendo na lateral direita, atuar mais avançado, como um ponta, ou até mesmo centralizado, como um meio-campista. A resposta do treinador foi direta.

"O Fagner é um jogador que tem uma cultura tática bem desenvolvida. Poderia fazer uma função de volante ou de extremo, como eu mesmo já fiz aqui com o Alessandro, antigamente, ou como o Palmeiras faz com o Mayke", avaliou Mano.

"Mas esse é o pior momento para se fazer alguma inovação. É um momento de instabilidade, se o treinador começar a inovar muito, logo logo vocês vão começar a chamar ele de professor pardal e as coisas não vão funcionar bem. Então, não vou fazer isso nesse momento", afirmou.

Outro ponto levantado durante a entrevista coletiva foi a queda de rendimento de Matías Rojas. O meia teve um início arrasador, mas caiu de produção e vem apresentando um futebol abaixo do esperado. Mano, que já trabalhou com atletas estrangeiros durante sua carreira, disse que o paraguaio ainda está em processo de adaptação.

"Eu já dirigi um número grande de estrangeiros, é natural que se exija tempo maior de adaptação. Nós estamos trabalhando para ambientar ele (Rojas) o mais rápido possível. Hoje nós tentamos posicionar ele mais para dentro, achei que ele foi melhor. Vamos tentar retomar essa confiança, tentar adaptar ele o mais rápido possível, para que ele possa render e nos ajudar dentro de campo", avaliou.

Pressionado, o Corinthians vai até Mato Grosso na próxima rodada para tentar se reabilitar diante do Cuiabá. O duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

Neste momento, a equipe do Parque São Jorge ocupa o 15º lugar da tabela, com 33 pontos, sendo que venceu apenas uma das últimas cinco partidas no Brasileirão.