Al-Nassr x Al-Duhail: veja informações e onde assistir ao duelo entre Cristiano Ronaldo e Coutinho pela Champions da Ásia

Na tarde desta terça-feira, às 15h (de Brasília), o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, receberá o Al-Duhail, equipe de Philippe Coutinho, no Estádio Universidade Rei Saud. O jogo é valido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League da Ásia e terá transmissão da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, plataforma de streaming.

O Al-Nassr, até então, tem duas vitórias em dois jogos na competição e é o lider do Grupo E, com seis pontos. Por outro lado, o Al-Duhail é o terceiro colocado do grupo e está em situação complicada, somando apenas um ponto nos dois primeiros confrontos.

O clube comandado por Luís Castro, ex-Botafogo, vive grande fase e não perde há 12 partidas. A última derrota foi no dia 18 de agosto, quando Cristiano Ronaldo e companhia foram superados pelo Al-Taawon por 2 a 0.

O clube do Catar recentemente sofreu uma troca de treinador. No dia 3 de outubro, o clube anunciou a demissão do ex-São Paulo Hernan Crespo, e alguns dias depois, Christophe Galtier, ex-PSG, foi anunciado como novo treinador da equipe.

Persepolis x Istiklol

Também pelo grupo E, Persepolis e Istiklol se enfrentam às 13h no Azadi Stadium, no Irão. O jogo terá transmissão do Star+.

Enquanto o Persepolis é o vice-líder do grupo com três pontos, o Istiklol é o lanterna, com apenas um ponto somado.

Al-Ain x Al-Fayha

Pelo Grupo A, o Al-Ain recebe o Al-Fayha no Estádio Hazza bin Zayed, nos Emirados Arábes. O jogo está marcado para iniciar às 13h e será transmitido no Star+.

Com seis pontos, o Al-Ain é o líder do grupo. O Al-Fayha é o terceiro colocado com três pontos.

Pakhtakor x Ahal

Ainda pelo Grupo A, mas um pouco mais cedo, às 11h, Pakhtakor e Ahal duelam no Milliy Stadium, no Uzbequistão, A transmissão da partida fica por conta do Star+.

O Pakhtakor ocupa a última colocação do grupo e não tem nenhum ponto somado até então, já o Ahal, é o segundo colocado e tem três pontos conquistados.

Wuhan Three Towns x Hanoi

Já pelo Grupo J, às 9h, o Hanoi visita o Wuhan Three Towns no Estádio Wuhan, na China. A partida será transmitida pelo Star+.

O confronto marca o duelo de lanterna e vice-lanterna. O Wuhan Three Towns ocupa a terceira posição com um ponto, enquanto o Hanoi é o quarto colocado, sem nenhum ponto somado.

Urawa Reds x Pohang Steelers

Também no Grupo J, Urawa Reds e Pohang Steelers se enfrentam no Estádio Saitama, no Japão, às 7h. O Star+, será o responsável pela transmissão do duelo.

O Urawa Reds é o segundo colocado do grupo com quatro pontos. O Steelers é o líder, com seis pontos.

Ulsan Hyundai x Johor

Ulsan Hyundai e Johor se enfrentam às 7h no Munsu Cup Stadium, na Coreia do Sul, em jogo válido pelo Grupo I. O jogo será transmitido pelo Star+.

Ambas as equipes tem três pontos, entretanto, por ter um saldo de gols melhor, o Johor é o segundo colocado do grupo, enquanto o Ulsan Hyundai é o terceiro.

BG Pathum United x Kawasaki Frontale

Por fim, às 9h, BG Pathum United e Kawasaki Frontale duelam no BG Stadium, na Tailândia. O jogo também é válido pelo Grupo I e terá transmissão do Star+.

O duelo será de líder contra lanterna. Com seis pontos, o Frontale ocupa a primeira posição do grupo, por outro lado, o Pathum United é o quarto, sem nenhum ponto somado.