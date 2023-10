Sem vencer fora no Brasileiro, São Paulo tenta manter retrospecto recente no Allianz

Apesar de uma temporada que culminou na inédita conquista da Copa do Brasil, o São Paulo não encontrou tanto sucesso assim no Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Tricolor Paulista, que está apenas na 10ª posição com 38 pontos, já disputou 13 jogos fora de casa e ainda não venceu longe do Morumbi.

Foram sete derrotas e seis empates em jogos como visitante no Brasileirão nesta temporada. Neste meio de semana, o São Paulo terá uma boa oportunidade para tentar quebrar esta sequência negativa. O Tricolor visita o Palmeiras na quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe de Dorival Júnior espera contar com o bom retrospecto recente na arena palmeirense para tentar vencer sua primeira como visitante na Série A de 2023. Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras não conseguiu bater o São Paulo em casa pelo Brasileirão. Foram dois jogos, com uma vitória do Tricolor e um empate. A última vitória do Verdão contra o rival no Allianz pelo Brasileiro veio em 2019, por 3 a 0, na 29ª rodada.

Incluindo todas as competições, o São Paulo perdeu pela última vez no Allianz Parque no dia 14 de julho de 2022 pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, há mais de um ano. Ainda assim, o Tricolor se deu melhor nos pênaltis neste confronto e avançou para as quartas.

Desde esse dia, o São Paulo disputou três jogos na casa do rival e conseguiu dois empates e uma vitória, que veio no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil deste ano, conquistada pelo Tricolor.

De 2020 para cá, foram 11 jogos entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque e apenas três vitórias dos mandantes, além de quatro empates e quatro vitórias do Tricolor.

