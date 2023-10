Agenda da semana: Corinthians joga em Cuiabá e recebe o Santos em confronto direto contra o Z4

O Corinthians arrancou um empate no último lance da partida contra o América-MG, neste último domingo, na Neo Química Arena, mas viu sua situação se complicar na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, a equipe de Mano Menezez terá dois jogos importantes para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

O primeiro deles é na quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), diante do Cuiabá. O duelo, que acontece na Arena Pantanal, é válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Pressionado, o grupo do Corinthians buscará se reabilitar em um confronto complicado, marcado pelo forte calor da região centro-oeste do país. Para isso, o elenco terá dois dias de preparação para a partida.

Logo em seguida, a equipe do Parque São Jorge tem nada mais nada menos do que um clássico pela frente. O adversário da vez é o Santos, um rival direto na briga contra a queda à segunda divisão. Neste momento, apenas três pontos separam os times.

O compromisso acontece no próximo domingo, na Neo Química Arena, às 18h30 da tarde. Até lá, o Timão pode estar mais aliviado ou ainda mais preocupado com sua colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians, atualmente, está em 15º lugar, com 33 pontos conquistados, três acima do Z4. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo Brasileirão.