William comemora vitória do Cruzeiro no primeiro clássico da Arena MRV: "Entrou para a história"

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro clássico da história da Arena MRV por 1 a 0, com gol contra do zagueiro Jemerson.

O lateral William falou sobre entrar para a história e dedicou a vitória ao grupo.

Estou feliz demais. O grupo mostrou que não é só trabalho. Jogo muito importante, a gente sabia que estava devendo, mas hoje era um clássico. A gente entrou para a história. Tem gente que não vai ter noção disso: primeiro jogo no estádio deles e a gente conseguiu a vitória. Esse grupo merece porque a gente trabalha para caramba e às vezes o resultado não vem. Esse troféu (de melhor em campo) é para o grupo e para nossas famílias

TUDO NORMAL EM MINAS ????? pic.twitter.com/2ht8ODbiFF ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 22, 2023

William foi quem deu o cruzamento que resultou no gol contra de Jemerson, já nos minutos finais, e deu a história vitória para o Cabuloso.

O resultado, além disso, também encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias: dois empates e duas derrotas.

Com o resultado, o Cruzeiro foi aos 34 pontos e subiu para a 14ª colocação do Brasileirão, a quatro do Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

O time do técnico Zé Ricardo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Bahia, em casa, às 20 horas (de Brasília).