Tite e Ramón Díaz fazem clássico com histórico de carrascos de Vasco e Fla

Tite e Ramón Díaz têm, cada um, uma história marcante de vitória contra o rival do clássico de hoje (22). Será a primeira que eles se enfrentam no comando de Flamengo e Vasco, às 16h, no Maracanã.

Tite venceu dentro de campo

Tite foi jogador na década de 1980 e teve seu auge no Guarani. Em 1986 ele fez o gol da vitória do time de Campinas por 1 a 0 contra o Vasco em São Januário. O gol coroava a recuperação dele como atleta.

Eu sofri muito com lesões e quando fiz esse gol, era o Acácio o goleiro, um timaço do Vasco. Eu confesso que olhava para o céu e dizia: 'eu voltei a jogar futebol'. O atleta sente uma pressão grande no desempenho. Tem todos os benefícios, mas uma exposição grande. Me fez lembrar a época de atleta. Olhava para o céu e agradecia por ter voltado a jogar. As lesões me fizeram sofrer muito.

As equipes se encontraram de novo, nas oitavas de final do Brasileirão. O Guarani eliminou o forte time do Vasco, que tinha Roberto Dinamite e Romário. Foram duas vitórias, uma por 3 a 0 e a outra por 2 a 0. A equipe de Tite terminou com o vice-campeonato brasileiro, perdendo a decisão para o São Paulo, nos pênaltis.

Ramón Díaz foi treinador do carrasco no Mundial

Ramón Díaz era o técnico do Al-Hilal que derrotou o Flamengo por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes, em fevereiro deste ano. Ele ficou marcado por criticar a Fifa por dar uma vaga direta à semifinal aos clubes sul-americanos.

O Flamengo tem vantagem esportiva porque jogamos 48 horas antes. É a vantagem que o Real Madrid tem, e eles vão diretamente à semifinal. Parece que temos que corrigir, porque senão terão vantagem esportiva. O Mundial é para todos.

Ramón Díaz, ainda técnico do Al-Hilal, no Mundial do Marrocos

A vitória por 3 a 2, que tirou dos rubro-negros a chance do bicampeonato mundial, foi vista por Ramón Díaz como um jogo no qual o Al-Hilal se impôs.

Nós não demos espaços. Se analisarmos a partida, o único chute do Flamengo no primeiro tempo foi o gol. Para uma equipe que é super ofensiva, não criar situações quer dizer que o adversário controlou bem e ganhou por isso. Foi uma partida muita intensa, e nossos jogadores tiveram muita tranquilidade quando tivemos um homem a mais.

