Três zagueiros, López e Breno Lopes no ataque: veja escalação do Palmeiras para pegar o Coritiba

Tentando reencontrar o caminho das vitórias, o Palmeiras, que vem de quatro derrotas seguidas, entra em campo neste domingo para enfrentar o Coritiba, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time, novamente comandado por João Martins, devido à suspensão de Abel Ferreira, terá mudanças em relação ao jogo contra o Atlético-MG.

No Couto Pereira, a equipe titular do Palmeiras será: Weverton; Mayke, Luan, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios e Raphael Veiga; López e Breno Lopes.

Ríos, que retorna ao time após cumprir suspensão contra o Atlético-MG retorna ao time para ocupar a vaga de Gabriel Menino, que sofreu uma fratura no tornozelo e precisará passar por cirurgia. López e Breno Lopes ganham oportunidades no ataque.

Atuesta (transição física), Dudu (ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco) e Gabriel Menino (fratura no tornozelo) são os desfalques do time paulista.

Este é o último jogo de suspensão de Abem Ferreira, que pegou gancho de dois jogos após julgamento do STJD devido a declarações dadas na derrota para o Grêmio.

O Palmeiras tem 44 pontos e saiu do G4 na última rodada após a derrota para o Galo, e está em quinto lugar. Mas, pode retornar à zona de classificação da Libertadores caso vencer o Coxa.

Do outro lado, o Coritiba, que está em 19º lugar, com 20 pontos, vai a campo com: Gabriel; Natanael, Thalisson, Henrique e Victor Luís; Samaris, Matheus Bianqui e Sebástian Gómez; Marcelino Moreno, Robson e Slimani.