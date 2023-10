Time Brasil de Adestramento larga no Pan com liderança de João Victor Oliva e equipe em 2º

Neste domingo, o Time Brasil cumpriu sua missão na 1ª qualificativa individual e por equipes de adestramento nos Jogos Pan-Americanos, e vem em busca da medalha por equipes e pódio individual. As provas acontecem na Escola de Equitação do Exército em Quillota, região de Valparaiso, sede do hipismo nos Jogos

Fechando a rodada das equipes e último na ordem de entrada, o cavaleiro olímpico João Victor Macari Oliva, que disputa seu terciero Pan, montando Feel Good VO, garantiu o 1º posto na parcial individual com índice de 76,578%, superando demais 35 concorrentes. "Vim com meu segundo cavalo, já que a minha montaria principal teve um problema veterinário. Monto o Feel Good VO desde a doma, então nosso resultado hoje é um motivo a mais de satisfação", destacou João, que também comentou sua liderança individual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (@cbhoficial)

O segundo melhor conjunto foi Renderson de Oliveira montando Fogoso Campline, 3º brasileiro em pista, que fechou com 75,304%, garantindo o 3º posto na classificação individual parcial. Muito emocionado Renderson, comentou seu resultado. "Eu estava focado para fazer minha melhor apresentação do ano aqui no Pan e deu certo", disse o cavaleiro, que estreou em GPs em fevereiro de 2023.

Já Manuel Rodrigues Tavares de Almeida, com Rosa Belle, 2º dos quatro conjuntos brasileiros, também foi muito bem totalizando 69,369%, na 13º na classificação geral. Rosa Belle está sob a sela do cavaleiro há apenas quatro meses e vem em franca ascensão. "Estou feliz com a prova, temos alguns pontos a melhorar. Ela chegou há pouco da tempo da Europa e ainda falta ganhar mais massa muscular. Infelizmente, devido a uma das notas não alcançamos o índice olímpico. Mas dei o meu melhor e a égua também, então estou feliz."

Quem abriu as apresentações da equipe brasileira foi Paulo Cesar dos Santos com Fidel da Sasa JE, dupla campeã sul-americana 2022, que fechou com 67,804, 19º colocado, ficando um pouco abaixo do esperado devido a alguns problemas em movimentos importantes com peso 2. "A estreia não foi como eu planejei, também em relação aos nossos treinos essa semana. Mas somos uma equipe e amanhã quero somar e correr atrás do resultado."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBH - Confederação Brasileira de Hipismo (@cbhoficial)

Os medalhistas de ouro e prata garantem a vaga de seus países para Paris 2024 (desde que com três diferentes conjuntos tecnicamente qualificados). Os EUA já estão qualificados para os Jogos Olímpicos, por terem ficado em 6º lugar no Mundial 2022. Para garantir a vaga em Paris 2023, os respectivos países também precisam contar com três conjuntos tecnicamente habilitados (dois índices técnicos) até o final deste ano.

Tanto João Victor como Renderson já têm índice técnico olímpico com suas respectivas montarias. Neste domingo, Manuel montando Rosa Belle bateu na trave, pois mesmo registrando três notas superiores a 67% (índice olímpico mínimo), recebeu de um dos juízes nota bastante abaixo das demais e não fechou com a pontuação mínima na classificação geral.