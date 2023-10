Thiago Maia admite 'chegadinha' em Payet no Flamengo e Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

De forma descontraída, o volante Thiago Maia admitiu que deu uma "chegadinha" em Payet durante o clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã, onde o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Gerson.

O que aconteceu

Payet é um velho conhecido de Thiago Maia. Eles já se enfrentaram algumas vezes na França, quando o vascaíno defendia o Olympique de Marseille e o rubro-negro atuava no Lille.

No clássico, Thiago Maia revezou a marcação em cima do meia francês com seu companheiro de volância, o chileno Erick Pulgar.

Já o conheço, nós enfrentamos na França. É um jogador de muita qualidade. Sabemos que se deixarmos ele pensar, vai fazer o que quer. Tentamos inibir um pouco. Dei uma chegadinha nele para ele parar de querer ir para frente. Acho que deu certo (risos). Mas como falei: se ele passa por mim, tem o Pulgar por trás. Se acontecer com ele também já estou ali. Deu tudo certo hoje

Thiago Maia, sobre Payet

Maia fez questão de falar sobre a evolução do entrosamento com Erick Pulgar, mesmo que as vezes a língua seja um obstáculo:

Fico feliz estar jogando com ele. É um cara que tenho crescido bastante junto com ele, se trata de um jogador de seleção [chilena]. Quando eu subo, ele está me cobrindo. Quando ele sobe, eu estou cobrindo. Você pode ver que a gente nem olha um para o outro e faz a cobertura. A gente faz isso muito no treino também, conversa bastante apesar da língua. Às vezes a gente entende, às vezes não. Às vezes eu falo 'o que o que, e vai que vai', e dá tudo certo [risos]

Thiago Maia, sobre Erick Pulgar

O Flamengo está na terceira colocação, com 50 pontos, e a nove do líder Botafogo. Na próxima quarta-feira (25), o Rubro-Negro visita o Grêmio, em Porto Alegre (RS).