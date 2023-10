Tchê Tchê lamenta falta da torcida em recomeço no Botafogo

O Botafogo ficou no empate com o Athletico. A partida começou no sábado e terminou neste domingo após queda de luz no Nilton Santos.

O volante Tchê Tchê lamentou o recomeço da partida sem a torcida.

"Situação totalmente atípica. Sensação ruim, sem a torcida. Eles estavam fazendo a diferença. A gente sabe que é importante fazer pontos em casa. Falamos que é melhor empatar do que perder", disse.

Tchê Tchê destacou a dificuldade na preparação para o restante da partida.

"Foi difícil para dormir, se alimentar, se ambientar na partida. Quando estávamos esquentando, a partida acabou. Eles se fecharam bem, marcaram bastante. Tentamos algo diferente, mas não foi possível", declarou.

O Botafogo volta a campo no dia 29 de outubro, contra o Cuiabá, no Nilton Santos. No entanto, a diretoria ainda tenta jogar nesta terça-feira, contra o Fortaleza, em partida que foi adiada pela CBF.