Sport vira contra a Chapecoense e segue na busca pela liderança da Série B

Neste domingo, o Sport venceu a Chapecoense por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa saíram atrás, mas arrancaram a virada na segunda etapa para permanecerem na vice-liderança, cinco pontos atrás do líder Vitória, faltando cinco rodadas para acabar a competição.

Com o resultado, o Sport é o segundo colocado, com 59 pontos, e chega ao oitavo jogo invicto. A Chapecoense está na 17ª posição, com 33 pontos, e deixa escapar a chance de sair da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela 34ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Sport enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). No sábado, a Chapecoense recebe o Tombense, às 15h, em briga direta contra o rebaixamento.

O primeiro tempo foi todo da Chape, que demorou para incomodar a defesa dos donos da casa, mas quando chegou abriu o placar aos 33 minutos. Giovanni Pavani recebeu a bola na entrada da área, com muito espaço, e finalizou colocado, sem chance para Dênis. O Sport tentou algumas jogadas em busca do empate, mas não evitou a derrota parcial.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram com outra postura e forçaram erro da Chape que resultou em gol. Com apenas quatro minutos, Cazonatti tentou afastar a bola em cruzamento, mas acabou mandando contra a própria meta e deixou tudo igual. O gol foi um balde de água fria nos visitantes, que caíram de produção e levaram a virada minutos depois.

Aos 16 minutos, Diego Souza tentou dominar cruzamento na área, Alan Ruiz aproveitou sobra e chutou de primeira para virar para o Sport. Os donos da casa aproveitaram o bom momento e chegaram muito perto de ampliar o placar, mas pararam na defesa adversária.

Também neste domingo, o Avaí venceu o Ceará por 1 a 0, na Ressacada, para se afastar da zona de rebaixamento. Os donos da casa contaram com gol de Waguinho para chegar aos 38 pontos, na 13ª posição. Do outro lado, o Ceará é o 11º, com 41 pontos.