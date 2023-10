Pan 2023: Japinha fatura a prata no skate park

Do UOL, em Santiago e São Paulo

Augusto Akio, o Japinha, conquistou a prata no skate park dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. No feminino, pela manhã, Raicca Ventura também conquistou o vice na modalidade.

O brasileiro caiu duas vezes: logo no início da primeira volta e no fim da terceira.

O americano, Taylor Nye, levou o ouro, enquanto o porto-riquenho, Steven Pineiro ficou com o bronze.

O que aconteceu:

O americano e o porto-riquenho colocaram pressão em Japinha após acertarem a primeira volta, fazendo com que o brasileiro precisasse de algo excepcional logo de cara para liderar.

Na segunda volta, Akio acertou e fez 84.12, nota que lhe garantiu o segundo lugar. Pineiro caiu e Nye fez uma nota abaixo de sua primeira.

No rodada final, Japinha teve a chance de buscar o ouro, após tombo de Nye logo no início, mas acabou caindo no final da prova.

O americano obteve um 86.68 e Pineiro, 83.24, obtidos na primeira e última volta, respectivamente.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.