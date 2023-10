Sem Arda Guler, Real Madrid divulga relacionados para duelo com o Braga pela Champions

O Real Madrid divulgou a lista dos 20 atletas relacionados para o duelo desta terça-feira diante do Braga, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A bola rola às 16 horas (de Brasília), em Portugal.

O torcedor merengue vive a expectativa da estreia do jovem Arda Guler, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular no reto femoral esquerdo. No entanto, o departamento médico optou por preservá-lo por mais um tempo até que a joia turca esteja 100%. Com isso, seu primeiro jogo com a camisa do Real pode acontecer diante do Barcelona no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Fora o 'desfalque' de Guler, o técnico Carlo Ancelloti vai com o que tem de melhor à disposição para seguir com 100% de aproveitamento na competição continental. Com duas vitórias em dois jogos, o time de Madrid lidera o Grupo C com seis pontos, três a mais que o Napoli, segundo colocado. A chave também conta com o o Braga (terceiro com três) e com o lanterna Shaktar Donetsk (lanterna sem pontos somados até aqui).

Confira a lista completa dos relacionados do Real Madrid: