São Paulo se empolga com James e Dorival explica 'salto de qualidade'

Autor de duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, ontem pelo Brasileirão, James Rodríguez empolga o São Paulo. O técnico Dorival Júnior vê o colombiano em busca de sua melhor versão e explica o que chamou de 'sato de qualidade'.

Dorival Júnior se mostrou empolgado com a atuação de James Rodríguez, principalmente por ver o jogador em evolução desde sua chegada. O treinador afirmou que o jogador foi prejudicado pelo momento decisivo que o time passava entre Copa do Brasil e Sul-Americana.

No jogo de ontem, a primeira participação em gol de James veio numa cobrança de escanteio que acabou no gol de Michel Araújo. A batida em curva foi perfeita para a conclusão de cabeça do companheiro.

A segunda foi numa enfiada para Pablo Maia em um contra-ataque. Maia se livrou do marcador e fez o segundo gol do jogo. Luciano marcou o terceiro.

James chegou a três assistências em um gol em 10 partidas pelo Tricolor.

Na avaliação do clube paulista, a sequência em campo pela seleção colombiana ajudou na conquista de ritmo de jogo. James esteve em campo por 81 minutos, fez um gol e deu uma assistência em Colômbia e Uruguai, e jogou os 90 minutos contra o Equador.

Na opinião da comissão técnica, a melhor versão virá a partir do tempo de treinamento com os companheiros, já que durante a Data Fifa ele acabou perdendo tal oportunidade de integração ao modelo de jogo. Além de uma sequência de jogos.

O James ficou muito tempo parado, e ainda que estivesse fazendo alguns treinos, isso não é o que o jogador precisa. Quando retorna, tenta resgatar suas condições físicas, mas ao mesmo tempo teve que participar de jogos com sua seleção e de uma fase delicada das competições conosco. Estávamos em finais de Copa do Brasil e Sul-Americana, tentando colocar em campo o melhor time possível fisicamente. Mas acredito que tivemos as atitudes corretas com ele. Talvez não foi o ideal para ele se sentir totalmente dentro do trabalho, mas nunca deixou de se dedicar e buscar nos treinos suas melhores condições. Agora teve uma sequência aqui e com a seleção, foram jogos muito importantes, que ocasionaram um salto de qualidade. Ele vai adquirir o restante atuando. Será uma sequência que fará ele encontrar seu melhor momento. Mas ele vem trabalhando e lutando e fiquei muito satisfeito com a atuação dele

Dorival Júnior, técnico do São Paulo

James Rodríguez está com discurso afinado com Dorival Imagem: Rubens Chiri/saopaulofc.net

James Rodríguez explica adaptação

O discurso do meia tricolor vai ao encontro do que disse o treinador. Ele falou ontem depois da partida.