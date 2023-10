Santos toma sete do Internacional e encerra rodada na 18ª colocação do Brasileiro

O Santos foi goleado pelo Internacional por 7 a 1 neste domingo, em partida pela 28ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Os gols da vitória colorada foram marcados por Kevyson (contra), Enner Valencia (2x), Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano, ainda no primeiro tempo. Maxi Silveira descontou para o Peixe.

Com o revés, o Peixe segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 30 pontos. O primeiro clube fora da degola é o Goiás, com 31.

Agora, o Santos foca no duelo contra o Coritiba pelo Brasileirão. O confronto está marcado para ocorrer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, na Vila Belmiro.

O Internacional, por sua vez, abriu vantagem para a zona de rebaixamento, com 35 pontos. O Colorado volta a campo para enfrentar o Vasco, na mesma data, às 19h, no Estádio São Januário.

O jogo

No primeiro minuto da partida, o Internacional abriu o placar, contando com a ajuda de Kevyson, que marcou contra após cruzamento de Wanderson. Aos 13 minutos, o Colorado ampliou. Depois de Dodô sair jogando errado, Alan Patrick conduziu e encobriu Vladimir.

Assustado com o começo arrasador do Inter, o Santos não conseguia reagir na partida. Assim, em contra-ataque, Enner Valencia quase marcou o terceiro dos mandantes. Em tentativa de resposta, João Basso cabeceou e Rochet fez boa defesa.

Aos 27 minutos, o Internacional aumentou o marcador, com Enner Valencia. Pouco tempo depois, Vladimir impediu o tento do equatoriano. Contudo, o goleiro não conseguiu parar Wanderson, que recebeu passe de Aranguiz para transformar a superioridade em goleada.

Apesar das mudanças, o Santos permaneceu com desempenho abaixo. O lateral Fabrício Bustos finalizou e ampliou a vantagem do Internacional. Posteriormente, Marcos Leonardo tentou diminuir, mas acertou o travessão.

Quando o relógio marcava 15, o Inter chegou ao sexto gol na partida, com Enner Valencia arrematando de fora da área para vencer o arqueiro santista. Aos 30 minutos, Luiz Adriano marcou o sétimo dos mandantes.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 7 X 1 SANTOS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 22 de outubro de 2023, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)



Cartões amarelos: Renê (Internacional)

Gols:

Internacional: Kevyson (contra), ao 1? do 1ºT; Alan Patrick, aos 13? do 1ºT, Enner Valencia, aos 27? do 1ºT e aos 15 do 2ºT, Wanderson, aos 38? do 1ºT, Fabrício Bustos, aos 8? do 2ºT, Luiz Adriano, aos 30? do 2ºT

Santos: Maxi Silveira, aos 34? do 2ºT

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Johnny (Rômulo) e Aránguiz (Bruno Henrique); Alan Patrick (Luiz Adriano); Mauricio e Wanderson (Carlos de Pena); Valencia (Pedro Henrique)



Técnico: Eduardo Coudet

SANTOS: Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Nonato), Lucas Lima (Rodrigo Fernández) e Kevyson (Júnior Caiçara); Julio Furch (Maxi Silveira) e Marcos Leonardo



Técnico: Marcelo Fernandes