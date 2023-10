Santos 'revê' Bruno Henrique em momento de baixa no Inter após recusa

O Santos terá um encontro com Bruno Henrique, do Internacional, após a negociação frustrada em julho deste ano. O duelo ocorrerá hoje, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Santos fez mais de uma proposta pelo meio-campista Bruno Henrique, de 33 anos, mas foram todas recusadas.

Bruno optou pelo Inter, que disputou a Libertadores da América, mesmo com a possibilidade maior de ser titular no Peixe.

O Santos confiava na contratação de BH, uma das prioridades do ex-técnico Paulo Turra, e ficou frustrado com a negativa.

No Colorado, porém, o jogador ainda não se destacou e fica geralmente no banco de reservas.

Bruno Henrique tem 15 jogos pelo Inter, sete deles como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

Confronto direto

Internacional e Santos lutam contra o rebaixamento atualmente. O Inter é o 12º, com 32 pontos, enquanto o Peixe é o 17º, com 30. Se os visitantes ganharem, passarão o Colorado.

O Inter, frustrado com a eliminação para o Fluminense na semifinal da Libertadores, espera sair da parte de baixo da tabela para poder sonhar com a volta à competição continental.

Já o Santos briga de novo contra o Z4. Depois de três vitórias consecutivas, o Peixe perdeu para o Red Bull Bragantino e voltou para a "zona da confusão".