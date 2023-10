Santos: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, em Santos

O Santos enfrenta o Internacional hoje (22), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória e um para desconfiar da equipe de Marcelo Fernandes.

Motivos para acreditar na vitória

Bom desempenho: O Santos quebrou a sequência de vitórias ao perder por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino, mas jogou bem na Vila Belmiro. Se o Peixe criar tantas chances novamente, dificilmente vai perder em Porto Alegre.

Capitão de volta: o meio-campista venezuelano Tomás Rincón retorna ao time titular do Santos após cumprir suspensão. Ele fez muita falta defensivamente contra o Bragantino.

Motivo para desconfiar

Desfalques: O Santos não terá João Paulo e Jean Lucas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Soteldo, punido com um jogo pelo STJD. Os três estão entre os principais jogadores do Peixe.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.