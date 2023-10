Provável substituto de Gabriel Menino, Richard Ríos se tornou homem de confiança no banco do Palmeiras

O Palmeiras atualizou neste sábado (21) a lesão que Gabriel Menino sofreu durante a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. O meio-campista sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisará passar por cirurgia nos próximos dias, o que dará a Richard Ríos uma boa oportunidade de substituir Menino e figurar entre os titulares.

O volante e meio-campista colombiano atuou em 42 partidas desde que chegou ao Palmeiras, sendo a grande maioria vindo do banco de reservas. No Campeonato Brasileiro, Richard Ríos só não entrou em campo em uma oportunidade, que ocorreu na última rodada contra o Atlético-MG por estar suspenso.

Dos 26 jogos disputados na Série A, Ríos entrou em 17 oportunidades como reserva e foi titular em nove jogos, tendo atuado por 90 minutos em três ocasiões. No entanto, nos três jogos em que atuou o tempo todo, o Palmeiras entrou com os reservas para poupar visando compromissos na Libertadores.

Quando Abel Ferreira poupou os titulares no duelo de volta contra o Deportivo Pereira na volta das quartas de final da Libertadores, Ríos também atuou durante 90 minutos.

Ao todo na Série A com a camisa do Verdão, Richard Ríos tem dois gols marcados, mas nenhuma assistência ainda. Pela Copa do Brasil, o colombiano também marcou um gol, contra o Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final.