Ponte Preta x Ituano: saiba onde assistir e mais informações sobre a partida pela Série B

O encerramento da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontece nesta segunda-feira. Na luta contra o rebaixamento para a terceira divisão, a Ponte Preta recebe o Ituano, às 20 horas (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Onde assistir: O canal por assinatura SporTV e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o duelo.

A Ponte Preta atravessa uma péssima fase na competição. A equipe treinada pelo interino João Brigatti vem de uma sequência de sete jogos sem saber o que é vencer e parece não conseguir retomar o caminho das vitórias. Nesse período, foram quatro derrotas e três empates.

Nos sete duelos em que ficou sem vencer, a Ponte enfrentou adversários da parte de cima da classificação, como Sport e Atlético-GO. No entanto, também teve péssimos resultados contra times do meio da tabela e do Z4, como o ABC. Assim, o clube ocupa a 16ª posição, com 34 pontos.

A Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento, duela neste domingo contra o Sport. Em caso de vitória da Chape sobre o Leão do Norte, a Ponte Preta entrará na zona de rebaixamento. Mas de qualquer forma, só a vitória interessa no Moisés Lucarelli contra o rival paulista da 33ª rodada.

BOM DIA, NAÇÃO! ???? As bilheterias do Majestoso abrem hoje, domingo (22), das 9h às 14h, e amanhã, a partir das 11h, para venda de ingressos do confronto com o Ituano. Se preferir, adquira pela internet: https://t.co/83jYkXkouE! Vista o sagrado manto e vamos juntos! ???? pic.twitter.com/Or6bDRExWO ? Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) October 22, 2023

O Ituano, por sua vez, também não está em uma situação tão confortável na classificação e precisa vencer para respirar. A equipe está na 14ª colocação, com 35 pontos - apenas dois acima da zona da degola. Coincidentemente, o time também está há sete jogos sem vencer (com quatro derrotas e três empates).

O técnico Márcio Freitas espera que seu time chegue com o mínimo de confiança para o duelo paulista na Série B. Apesar da má fase, a equipe vem de um empate, em 0 a 0, com o CRB.

A Ponte Preta terá alguns desfalques para o confronto pela segunda divisão do torneio nacional. O zagueiro Mateus Silva, lesionado, fica de fora. Enquanto isso, o volante Felipinho e o atacante Jeh terão que cumprir suspensão por conta do acúmulo de cartões amarelos.

Já o Ituano também não terá vida fácil, principalmente devido às ausências. O meia Thiaguinho está suspenso e não joga. Davi Araújo, Jonathan Silva, Neto Berola e Madison também ficam de fora por conta de suas respectivas lesões. Bruno Xavier é dúvida.

No primeiro turno, mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta levou a melhor. O time venceu por 1 a 0, com gol de Paulo Baya. Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita o embate nesse segundo turno.