Piquerez celebra vitória "muito importante" do Palmeiras sobre o Coritiba e já cita foco no clássico

O Palmeiras reencontrou o caminho da vitórias neste domingo, ao vencer o Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Piquerez, que anotou o segundo gol palmeirense, de fora da área, falou sobre a importância de voltar a conquistar os três pontos.

"Foi um jogo muito importante. Vínhamos de quatro derrotas seguidas e a eliminação na Libertadores, algo que não tinha acontecido entre nós. Mas, o futebol é assim, e o jogador de futebol tem que estar preparado para lidar com essa pressão, tem que querer essa pressão. Foi uma vitória importante para nós, voltar à baliza a zero, somar mais três pontos para se preparar para o clássico que vem agora. Temos que dar alegria para nós e para os torcedores", disse em entrevista ao Premiere.

Com o resultado, o Verdão retornou ao G4, zona que dá classificação à Libertadores de 2024. Com 47 pontos, a equipe palmeirense ocupa o quarto lugar. E, depois de quatro jogos sendo vazados, o clube voltou a não sofrer gol.

Na próxima rodada, como lembrado pelo lateral, o Palmeiras duela com o São Paulo, na quarta-feira. A boal rola às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.