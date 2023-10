Pedindo passagem! James Rodríguez chega a terceira assistência e amplia bons números pelo São Paulo

O meio-campista James Rodríguez tem pedido passagem na equipe titular do São Paulo. No último sábado, o colombiano anotou mais duas assistências para sua coleção na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Este foi o terceiro passe para gol do jogador com a camisa tricolor. Com apenas um tento marcado, o atleta soma dez partidas pelo clube desde sua chegada, em meados de julho.

Além das assistências, James contribuiu de outras maneiras para o triunfo são-paulino. Ele acertou 39 dos 44 passes que tentou, ajudando o time a manter a posse de bola, e sofreu três faltas, segundo dados do Sofascore.

O colombiano demorou para engrenar pelo São Paulo. Ele precisou passar por um longo período de adaptação ao novo país e amargou o banco de reservas por bastante tempo. O astro, por exemplo, sequer foi utilizado nas semis e nas finais da Copa do Brasil, conquistada pelo clube de maneira inédita.

James recebeu elogios de Dorival após a vitória sobre o Grêmio e, melhor condicionado fisicamente, deve ganhar uma sequência como titular. Ele chegou a desperdiçar dois pênaltis no início de sua passagem, mas, aos poucos, vem se consolidando no time.

Com o resultado, o Tricolor passou a somar 38 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, subindo para a décima posição da tabela. A distância para a degola é de oito pontos, mas pode cair para cinco a depender dos demais resultados desta rodada.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.