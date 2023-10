Pan 2023: Brasileira perde a 1 segundo do fim e fica com prata no taekwondo

A brasileira Maria Clara Pacheco ficou a um segundo de uma medalha de ouro no taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Ela perdeu a final para a canadense Skylar Zanetel, na categoria até 57kg, ao empatar o terceiro round, após sofrer punição com o cronômetro prestes a zerar.

O último terço a luta ficou em 15 a 15, e a igualdade favorecia Skylar, que, assim, terminou a luta com 2 a 1 no placar.

O que aconteceu

A brasileira começou bem a luta e venceu o primeiro round por 8 a 5. No segundo, conseguiu ter vantagem, mas sofreu a virada e perdeu por 15 a 9.

No terceiro round, Maria esteve em vantagem em alguns momentos, e chegou a ter cinco pontos à frente, mas sofreu o empate no fim.

No critério de desempate, a canadense tinha vantagem e conseguiu ficar com o ouro.

"A luta toda foi bem apertada, foi uma e outra virando. Estava 15 a 12 para mim, se eu não me engano, faltava pouco tempo. Então, cedi as faltas para não correr risco, e faltavam três segundos para acabar. A minha estratégia seria sair, para ela não chegar a perna em mim e não conseguir pontuar, e chutar para não levar punição por falta de competitividade, mas acabou que isso não aconteceu. Levei a falta e, no critério de desempate, ela vencia porque ela tinha acertado o chute em cima, que valia mais que os pontos que eu fiz no colete", explicou a brasileira.

Medalha de bronze

O brasileiro Lucas Ostapiv venceu David Robleto, da Nicarágua, por 2 a 0, e ficou com a medalha de bronze na categoria até 80kg.

Foi o segundo bronze do Brasil na modalidade. Paulo Ricardo chegou ao terceiro lugar do pódio ontem (21), ao vencer o equatoriano Adrian Ramon por 2 a 0.