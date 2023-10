Palmeiras vence Coritiba após série de quatro derrotas e volta ao G4 do Brasileirão

O Palmeiras, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, após quatro derrotas consecutivas. Neste domingo, no Couto Pereira, em Curitiba, o Verdão fez 2 a 0 nos mandantes, pela 28ª rodada da competição. Gustavo Gómez e Piquerez anotaram os gols palmeirenses.

Com este resultado, a equipe de Abel Ferreira volta a figurar no G4, na quarta posição, com 47 pontos.

Agora o Palmeiras tem foco no clássico contra o São Paulo, que acontece nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Coritiba duela com o Santos, na Vila Belmiro, às 21h30.

O jogo

No início do primeiro tempo, o Coritiba fez pressão no Palmeiras. Na primeira tentativa, Luan salvou um chute de Sebástian Gomez quase em cima da linha. O clube paranaense aproveitou o bate e rebate na área e abriu o placar, em seguida, com Matheus Bianqui. mas o lance foi anulado por impedimento após revisão no VAR.

Sem conseguir criar boas jogadas, o Palmeiras apostou em chutes de fora da área, mas que acabaram interceptados pela defesa do Coritiba. Aos 25, quando o Palmeiras conseguiu tocar a bola na área adversária, Flaco López cabeceou fraco e Breno Lopes mandou nas mãos do goleiro. Pouco depois, Flaco recebeu bom lançamento no ataque e, mesmo sozinho com o zagueiro, não chutou e tocou para Breno Lopes, que foi travado na hora da finalização.

O Palmeiras, porém, abriu o placar na jogada seguinte, aos 33 minutos, na comum jogada aérea da equipe. Raphael Veiga cobrou escanteio na área e Gómez subiu sozinho para cabecear no canto. Em seguida, Breno Lopes quase ampliou, após ajeitada de López, mas Gabriel fez boa defesa. Nos acréscimos, foi em uma jogada originada de um escanteio que o Verdão fez o segundo. Veiga cobrou na área, Thalisson desviou e Piquerez chutou da entrada da área e balançou a rede.

No início do segundo tempo, o Coritiba encontrou espaço e quase diminuiu o placar aos 10 minutos. Robson recebeu sozinho, mas na hora de finalizar foi travado por Piquerez e a bola saiu por cima do gol de Weverton. Aos 17, Rony recebeu bom cruzamento de Mayke, tentou mandar para o gol de letra e a bola passou perto do gol do Coxa. Pouco depois, Rony deixou Breno Lopes em boa condição, mas o atacante acabou parando no goleiro.

O Palmeiras conseguiu chegar com mais perigo ao ataque. Rony teve duas chances quase que na sequência. Na primeira, recebeu de Breno Lopes, cara a cara com Gabriel e parou na defesa, mas já estava impedido. Na jogada seguinte, Mayke cruzou no meio da área o camisa 10 cabeceou por cima.

A reta final de jogo foi morna. O Palmeiras, sem necessidade de se expor, pouco levou perigo ao gol de Gabriel. teve ainda mais uma tentativa de Rony e uma de Kevin, que mandou muito por cima do gol.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA 0 X 2 PALMEIRAS

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 22 de outubro de 2023, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)



Cartões amarelos: Natanael (Coritiba); Richard Ríos (Palmeiras)

GOLS:

CORITIBA:



PALMEIRAS: Gustavo Gómez (aos 33 minutos do 1°T), Piquerez (aos 48 minutos do 1°T)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson, Henrique e Victor Luís; Samaris (Bruno Gomes), Matheus Bianqui (Andrey) e Sebástian Gómez (Fransérgio); Marcelino Moreno, Robson (Garcez) e Slimani (Jesé Rodriguez).



Técnico: Thiago Kosloski

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Richard Rios e Raphael Veiga (Artur); López (Rony) e Breno Lopes (Kevin)



Técnico: João Martins (auxiliar)