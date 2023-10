Otávio lamenta derrota do Atlético-MG no primeiro clássico da Arena MRV, mas diz: "Não podemos abaixar a cabeça"

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro clássico da história da Arena MRV por 1 a 0, com gol contra do zagueiro Jemerson.

O meio-campista Otávio lamentou o resultado, mas disse que isso não pode afetar a mentalidade da equipe para a sequência da temporada.

Primeiro clássico, jogando na nossa arena, era importantíssima a vitória para nossas pretenções. Agora, não podemos lamentar. Tivemos duas, três oportunidades de bater a bola rápido e a gente não estava atento. E eles fizeram o gol, saíram com a vitória. Temos um jogo importantíssimo quarta-feira. Muito dura essa derrota, mas não podemos abaixar a cabeça

O resultado foi ruim não apenas porque marcou a estreia do novo estádio atleticano em clássicos, mas também freou uma arrancada do time do técnico Felipão rumo a uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Na última rodada, a equipe derrotou o Palmeiras em pleno Allianz Parque e quebrou um jejum de sete anos.

Com o resultado, o Atlético-MG se manteve no sétimo lugar e ficou com os mesmos 43 pontos do começo da rodada.

Na próxima rodada, o Galo visita o Bragantino, no dia 25 de outubro (quarta-feira), às 19 horas, em Bragança Paulista.