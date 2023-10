O que dizer sobre um 7 a 1? Treinador defende 'dignidade' dos jogadores

Marcelo Fernandes teve a dura tarefa de explicar uma derrota por 7 a 1. Hoje (22), após a queda do Santos, o treinador disse que os jogadores são dignos de vestir a camisa do Peixe e afirmou que acredita em fugir do rebaixamento.

O que aconteceu

O Santos levou 7 a 1 do Inter, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileirão. O técnico Marcelo Fernandes explicou, em coletiva, que se tratou de um jogo totalmente atípico.

Segundo ele, os jogadores são dignos de vestirem a camisa do Santos, e a recuperação precisa ser imediata para atingir a meta de permanecer na primeira divisão.

O Santos soma 30 pontos e está em 18º no Brasileirão.

Estou tranquilo e ciente do trabalho que estou fazendo. Foi uma tarde atípica, não tem nada a ver com o que vínhamos construindo nos últimos quatro jogos. Os jogadores são dignos [de vestirem a camisa do Santos]. Da mesma forma que eram dignos nas vitórias, são agora. Foi uma tarde complicada e atípica

Marcelo Fernandes, técnico do Santos.

O que mais ele disse

Pedido de desculpas. "Queria, primeiramente, em nome da comissão técnica e dos atletas, pedir desculpas ao torcedor. Foi um jogo totalmente atípico dentro do que temos feito. Estávamos bem cientes do que precisava fazer, mas não foi uma tarde boa e infelizmente aconteceu isso. A responsabilidade é toda minha. Temos que pedir desculpas, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Da mesma forma que não me empolguei nas vitórias, não vou me abalar com esta derrota".

Cinco vitórias em 10 jogos. "O recado que deixo para a torcida é o mesmo desde o primeiro jogo: vamos lutar até o fim. Não está longe das nossas mãos. Temos 10 jogos para fazer cinco vitórias. A nossa projeção está no próximo jogo. Todos estão juntos, sempre, e sabemos do que precisa fazer. Vamos atrás disso, além de pedir desculpas. A torcida sabe que vamos lutar até o fim e fazer o possível e o impossível para tirar o Santos desta situação, e vamos conseguir".

Diretor garante que técnico segue

Logo depois da manifestação e Fernandes, Alexandre Gallo, coordenador técnico do Santos, disse que o treinador está mantido e a confiança segue alta em escapar do rebaixamento.

Foi um jogo atípico. Perder em Porto Alegre não é uma situação anormal, mas o comportamento do grupo, todo abaixo do que tinha acontecido nos últimos jogos, sim. Faltou físico, entrega técnica, nossa equipe não é esta. Mas os últimos jogos nos encheram de esperança, a torcida e a imprensa, entendemos da maneira que estávamos jogando, teríamos totais condições de sair desse momento. E acreditamos no grupo no Marcelo, eu acompanho o dia a dia e acredito que já vamos nos superar no próximo jogo, contra o Coritiba, em casa

Alexandre Gallo, coordenador técnico do Santos.