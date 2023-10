No primeiro clássico da Arena MRV, Cruzeiro supera Atlético-MG e quebra jejum no Brasileiro

Neste domingo, o Atlético-MG recebeu o Cruzeiro na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi derrotado pelo placar de 1 a 0. O jogo foi marcado pelo primeiro clássico da história do estádio atleticano e pela volta das vitórias cruzeirenses após quatro rodadas.

Com o resultado, a Raposa foi aos 34 pontos e subiu para a 14ª colocação do Brasileirão, a quatro do Vasco, que abre a zona de rebaixamento, enquanto o Galo se manteve em sétimo com 43.

Na próxima rodada, o Atlético-MG visita o Bragantino, no dia 25 de outubro (quarta-feira), às 19 horas. Já o Cruzeiro recebe o Bahia, também na quarta, às 20 horas.

Vitória cruzeirense no primeiro clássico da Arena MRV

O clássico começou quente com o Cruzeiro chegando pela primeira vez nos primeiros segundos de jogo com Bruno Rodrigues, que fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Guilherme Arana foi afastar e mandou contra o próprio travessão. O Atlético-MG respondeu aos nove minutos com chute a queima roupa de Paulinho, que obrigou Rafael a fazer boa defesa. Hulk, no lance seguinte, ganhou da zaga e bateu na saída do goleiro, mas mandou para fora.

Desde então, a partida ficou aberta, com ambas as equipes com a bola no pé buscando trabalhar jogadas. Aos 25, Arana aproveitou a sobra e finalizou de fora da área, passando muito perto do gol cruzeirense. Pouco depois, Bruno Rodrigues disparou e saiu na cara do gol. O atacante driblou o goleiro Everson e caiu na área, pedindo pênalti, mas o bandeirinha assinalou impedimento na jogada. A partir daí, no entanto, o jogo ficou mais pegado, com muitas faltas e cartões amarelos sendo distribuídos até o final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a primeira boa chance, novamente, foi da Raposa. Aos seis minutos, Arthur Gomes fez jogada individual dentro da área e bateu, fazendo Everson espalmar para escanteio - que não deu em nada. Aos 12, o Cabuloso seguiu no ataque com Lucas Silva mandando uma bomba de longe e parando, novamente, no goleiro atleticano.

Na metade do tempo complementar, as equipes voltaram novamente para o estágio de poucas finalizações - com quase nenhuma perigosa - e com faltas no meio de campo. As substituições de ambos os treinadores não surtiram efeito no jogo, que seguiu morno.

No entanto, a emoção ficou para o final: o Cruzeiro conseguiu, enfim, inaugurar o placar da Arena MRV aos 41 minutos com gol contra de Jemerson. William cruzou uma bola à meia-altura e contou com a infelicidade do zagueiro, que mandou de cabeça para as redes de Everson. Com a vantagem no placar, o time de Zé Ricardo administrou o resultado.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0 X 1 CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 22 de outubro de 2023 (domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Rafael Traci (SC-VAR/Fifa)

GOL: Jemerson, contra, aos 41? do 2ºT (Cruzeiro).

CARTÃO AMARELO: Bruno Fuchs, Zaracho e Lemos (Atlético-MG); Neris, Matheus Jussa e Rafael Elias (Cruzeiro).



CARTÃO VERMELHO: -

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs (Jemerson) e Guilherme Arana; Alan Franco (Battaglia), Otávio, Igor Gomes e Zaracho; Paulinho e Hulk.



Técnico: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Japa); Matheus Jussa, Felipe Machado, Lucas Silva (Matheus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Arthur Gomes (Rafael Elias) e Bruno Rodrigues.



Técnico: Zé Ricardo