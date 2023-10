Michel Araújo brinca sobre encontro com compatriota Suárez e exalta James: "Um craque"

O meia-atacante Michel Araújo marcou um dos gols da vitória do São Paulo sobre o Grêmio no último sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, mas foi ofuscado pela grande atuação de James Rodríguez. Decisivo, o colombiano deu duas assistências durante a partida.

Michel exaltou o companheiro e falou sobre a dupla formada com ele. Ambos foram titulares no triunfo contra os gaúchos por conta de mudanças promovidas pelo técnico Dorival Júnior após a derrota para o Goiás.

"É muito fácil (jogar com James), ele é muito craque. Falei agora ali que, quando a gente se junta, dá um toque na bola e se movimenta, abre muito espaço para outros jogadores. Ele é um cara muito inteligente, muito importante para nós. Deu duas assistências hoje e está crescendo, vem em alta", disse o jogador.

Uruguaio, o atleta também brincou sobre o encontro com o compatriota Luis Suárez, astro do futebol mundial e sul-americano.

"O Suárez é um cara muito diferente, mas hoje o uruguaio que fez gol fui eu (risos). Fico feliz por isso e por ajudar o São Paulo", acrescentou.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor, agora, soma 38 pontos conquistados na tabela, subindo para a décima posição. A distância para a degola é de oito pontos, mas pode cair para cinco a depender dos demais resultados desta rodada.