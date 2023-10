Medel lamenta chances desperdiçadas pelo Vasco em clássico contra o Flamengo

O Vasco voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste domingo. Os cruzmaltinos foram derrotados pelo Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0. O zagueiro Medel lamentou as chances desperdiçadas pela equipe no jogo.

"Foi uma partida muito equilibrada. Tivemos mais chances que eles, mas não tivemos a sorte de fazer os gols. Saímos de campo com um sabor amargo. Esperamos seguir com o apoio da torcida para podermos sair da zona de rebaixamento", disse.

Apesar do resultado, o time comandado por Ramón Díaz teve bons números em campo. Nos 90 minutos, o Vasco teve 17 finalizações, contra dez do Flamengo e teve mais posse de bola. Os cruzmaltinos, porém, erraram no último toque e contaram com defesas de Rossi.

O Vasco vinha de dois jogos sem perder e segue com 30 pontos, na 17ª posição do Brasileirão. Os cruzmaltinos estão com um ponto a menos que o Goiás, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Cruzmaltino vai tentar voltar ao rumo das vitórias nesta quinta-feira, quando recebe o Internacional, em São Januário, às 19h (de Brasília). A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão.