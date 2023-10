Medalhista olímpico, Fernando Scheffer fica fora da final dos 200m livre do Pan

Atual campeão Pan-Americano, Fernando Scheffer não poderá defender seu título na final dos 200m livre na competição de 2023 em Santiago. O nadador acabou eliminado de forma prematura em função da regra da competição em que três atletas do mesmo país não podem disputar a final.

Nas Eliminatórias deste domingo, Scheffer - medalha de bronze nos 200m livre nas Olimpíadas de Tóquio - chegou a ganhar a sua série, com o tempo de 1min48s03, que seria suficiente para disputar a final. No entanto, o Brasil tinha outros dois nadadores na prova, portanto apenas os dois melhores tempo nesta concorrência caseira avançariam.

Breno Martins e Murilo Sartori estiveram em uma série diferente, mas fizeram tempos superiores em relação a Scheffer, respectivamente, 1min47s59 e 1min47s63.

O desempenho de Scheffer deste domingo ficou muito abaixo ao conquistado nas Olimpíadas de 2021. Um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura do Pan ganhou o bronze em Tóquio com 1min44s66.