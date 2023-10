Max Verstappen vence o GP dos EUA e chega a 50 vitórias na carreira

Neste domingo, ocorreu o Grade Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A prova de 56 voltas foi vencida por Max Verstappen, da Red Bull, seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren.

Com mais este triunfo, o holandês tricampeão da F1 chegou à marca de 50 vitórias na carreira. Além disso, Verstappen chega à sua 15ª vitória na temporada.

MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTIN!!! The Dutchman takes his 50th career victory, ahead of Lewis Hamilton. Lando Norris finishes third#F1 #USGP pic.twitter.com/kVR6GpPMKx ? Formula 1 (@F1) October 22, 2023

A corrida

Logo na largada, Lando Norris superou Charles Leclerc e assumiu a ponta da corrida. Carlos Sainz e Lewis Hamilton completavam o top-4 após uma volta, com Max Verstappen, que largou em sexto, subindo uma posição e indo para a quinta colocação. Nas primeiras voltas, a batalha no pelotão de frente se intensificou, com Hamilton subindo bem e Verstappen vindo atrás do britânico.

A Ferrari, então, perdeu espaço e viu os oponentes se distanciarem no grid. Com 11 voltas passadas, Norris, Hamilton e Verstappen lideravam, enquanto Ocon e Piastri já tinham recolhido seus carros e foram os primeiros a abandonar.

Quando a rodada de pit stops começou, a Red Bull chamou Verstappen para os boxes cedo e o holandês conseguiu tirar a diferença para Lewis Hamilton no undercut e assumiu a segunda posição da corrida após o britânico fazer a sua parada. Norris seguiu como líder após metade da prova concluída.

No entanto, o holandês tricampeão do mundo estava em um ritmo excelente e assumiu a liderança da prova após ultrapassar Norris na 28ª volta. Deste momento em diante, o piloto da Red Bull abriu bem em relação ao britânico da McLaren e liderou com sobras até a volta final.

A principal disputa na reta final foi entre Norris e Hamilton pela segunda posição, que acabou sendo ocupada pelo heptacampeão da Mercedes. Apesar do bom ritmo, o piloto do número 44 não teve tempo para chegar a disputar a liderança com Verstappen, que confirmou a vitória.