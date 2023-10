Marcelo Fernandes chama a responsabilidade e pede para Santos "levantar a cabeça"

O Santos tomou de 7 a 1 do Internacional em mais uma atuação abaixo no Brasileiro 2023. Após a partida, o técnico Marcelo Fernandes chamou a responsabilidade e pediu desculpas para o torcedor santista.

"Primeiramente, eu queria pedir desculpas para o nosso torcedor pelo que aconteceu hoje. Um jogo totalmente atípico do que fizemos nesses últimos jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo. Estávamos todos bem cientes do que poderia ser feito. Infelizmente, não foi uma tarde boa. A responsabilidade é toda minha. Os jogadores estão fechados. Foi um jogo difícil, um dia díficil", afirmou em entrevista coletiva.

Apesar do revés dolorido, o comandante do Peixe ainda acredita na reação do time no torneio de pontos corridos. No momento, o Alvinegro Praiano está na 18ª colocação, com 30 pontos, um a mais que o Goiás, primeiro clube no Z4.

"Volto a dizer: desculpas para o nosso torcedor e o mínimo que a gente tem que pedir e levantar a cabeça. Não tem que ficar remoendo, da mesma maneira que teve três vitórias, eu não me empolguei com nada, também não vou jogar a toalha. Ela (derrota) só valeu três pontos", acrescentou.

"Logicamente, a gente tem que manter a nossa cabeça boa. Sabemos que foi um atípico. Méritos para o nosso adversário, que soube aproveitar as oportunidades infelizes que teve e uma tarde infeliz nossa, que a gente tem que esquecer e tocar para frente que já tem o Coritiba", finalizou.

Em busca de reagir no Brasileirão, o Santos encara o Coritiba pela 29ª rodada da competição. O confronto vai acontecer nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.