Mano enxerga Corinthians "ansioso" e admite má atuação contra o América-MG: "Podemos entregar mais"

O técnico Mano Menezes admitiu a má atuação do Corinthians neste domingo, diante do América-MG, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o desempenho aquém do esperado, a equipe arrancou um empate nos acréscimos do jogo e evitou o que seria um prejuízo ainda maior.

No entendimento do treinador, os jogadores do Timão entraram em campo com ansiedade de construir o placar rapidamente. Essa pressa só aumentou no decorrer da partida, principalmente após as chances desperdiçadas no primeiro tempo.

"Hoje nós encontramos um time que dá muito pouco espaço. Não conseguimos aproveitar a pressão inicial que tivemos e depois nos desorganizamos, na ânsia de fazer o gol rapidamente. E aí tomamos o gol, dificultando um jogo que já seria complicado naturalmente. Nós martelamos, martelamos e achamos esse gol no final, que ameniza o resultado do jogo", avaliou o comandante.

"Vestir a camisa do Corinthians não é fácil, é uma camisa pesada. Quando você vive esses momentos de pressão, isso piora um pouco. A minha missão é tentar ajudar os jogadores, sem que eles percam a condição técnica. Mas no jogo de hoje, da forma como ele foi, você acaba se precipitando um pouco. Mas vamos corrigir isso", acrescentou.

Com o resultado decepcionante, o Corinthians se mantém ameaçado pela zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe do Parque São Jorge ocupa o 15º lugar, com 33 pontos, três acima do Z4. Mano, por sua vez, garante que o time se distanciará da situação incômoda o quanto antes.

"Eu acho que nós podemos entregar mais, temos potencial para isso em um curto espaço de tempo. Se nós pontuarmos em todas as rodadas, não vamos entrar nessa condição que o torcedor teme", afirmou.

Pressionado, o Corinthians vai até Mato Grosso na próxima rodada para tentar se reabilitar diante do Cuiabá. O duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.