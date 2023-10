Luis Castro comenta saída do Botafogo: 'senti que as coisas estavam feitas'

O técnico Luis Castro voltou a comentar ontem (21) a sua saída do Botafogo para comandar o Al-Nassr, no Campeonato Saudita. A entrevista foi concedida ao jornal espanhol 'Marca'.

Castro assinou contrato de dois anos com a equipe árabe em junho, com salário anual de US$ 6 milhões (R$ 29,1 milhões), além de mansão avaliada em R$ 13 milhões.

O time estava pronto para ser campeão. E senti naquele momento que as coisas estavam feitas, o prédio estava sólido, estava pronto para o time continuar sem mim. Por que não procurar outro desafio? - Luis Castro em entrevista ao jornal Marca

A ideia de trabalhar com o conterrâneo Cristiano Ronaldo, a quem o chama de "exemplo" também foi crucial em sua decisão.

É o maior exemplo de sucesso em termos de rigor, trabalho e disciplina. Um exemplo para todos. Não tenho necessidade de exigir do Cristiano, ele mesmo já faz isso. Ele nos dá rigor, disciplina, exigência máxima, querendo sempre vencer, querendo brilhar diante do mundo.

Atualmente o Al-Nassr figura na terceira colocação do Campeonato Saudita, com quatro pontos a menos que o Al-Hilal, de Neymar. O Botafogo é o líder do Brasileirão, com 58 pontos — 9 a mais que o Red Bull Bragantino.