Giuliano lamenta resultado, mas valoriza ponto conquistado pelo Corinthians: "Dos males, o menor"

O Corinthians arrancou um empate nos acréscimos diante do América-MG, neste domingo, na Neo Química Arena, mas se mantém perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Giuliano, que marcou o gol do Timão, lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado no final.

O jogador avaliou o confronto como difícil, apesar do adversário ser o lanterna da competição, o que, segundo ele, não se refletiu dentro de campo. Com o resultado, a equipe segue sem vencer com Mano Menezes e permanece na 15ª posição, a apenas três pontos do Z4.

"Estava esperando essa oportunidade, entrei algumas vezes na área, a bola estava passando perto. No último lance do jogo, consegui aproveitar o cruzamento do Gil e fazer um gol que nos dá um ponto. Não era o resultado que nós queríamos, mas dos males, o menor", disse o atleta ao Premiere.

"Foi um jogo extremamente difícil, contra o último colocado, mas isso não se refletiu em campo. A outra equipe defendeu muito, nós tivemos mais controle, mas quando você sai atrás do placar, você começa a acelerar as jogadas e acaba cometendo erros", acrescentou.

Giuliano também falou sobre o momento vivido pelo Corinthians, que venceu apenas uma das últimas cinco partidas no Campeonato Brasileiro.

"É um momento conturbado nosso, um momento desconfortável na tabela. Não conseguimos uma boa sequência de performance, de resultados, tem sido um ano bem difícil para nós. Faltou um pouco mais de capricho, mas é um caminho que estamos percorrendo. Jogar no Corinthians tem um peso muito grande, mas estamos trabalhando todos os dias para reverter essa situação", comentou.

Pressionado, o Corinthians vai até Mato Grosso na próxima rodada para tentar se reabilitar diante do Cuiabá. O duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.