Giuliano lamenta empate e admite pressão no Corinthians: 'Peso grande'

Autor do gol do empate do Corinthians contra o América-MG, hoje (22), o meio-campista Giuliano lamentou o resultado ruim jogando em casa. O camisa 20 citou a temporada conturbada da equipe e destacou a dificuldade que o Timão tem pela frente para se manter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Claro que é difícil, é um momento conturbado nosso, bastante desconfortável na tabela, não temos uma sequência de bons resultados, bons jogos, de boa performance. É um ano muito difícil para nós e hoje tivemos dificuldade pelo adversário, que se defendeu com nove jogadores dentro da área no segundo tempo. Faltou um pouco mais de capricho na parte final, nos cruzamentos e chegadas dentro da área. Giuliano, ao "Premiere"

O que mais ele disse?

Gol e avaliação do jogo: "Estava esperando essa oportunidade. Entrei algumas vezes na área, a bola estava passando perto e na última bola eu consegui completar o cruzamento e fazer o gol. Um gol que nos dá um ponto. Não era o resultado que queríamos, mas dos males, o menor. Conseguimos o empate no final em um jogo extremamente difícil contra o último colocado, mas isso não se refletiu dentro de campo. Jogaram muito fechados, defenderam muito, tivemos um pouco mais de volume, de controle, mas quando sai atrás do placar você começa acelerar as jogadas, se precipitar e cometer muitos erros. Isso faz com que a equipe fique nervosa e isso nos fez ter dificuldades para criarmos mais situações. Conseguimos um empate, que é um ponto".

Caminho difícil: "É um caminho que estamos percorrendo, é difícil, não vai ser fácil, jogar no Corinthians tem um peso muito grande, mas seguimos trabalhando".

Corinthians empata no fim

O Corinthians saiu atrás do América-MG em Itaquera. Benítez, no primeiro tempo, colocou o clube mineiro na frente com um gol ainda no primeiro tempo.

A pressão do Corinthians na busca pelo empate só surtiu efeito no último lance do jogo. Gil ajeitou cruzamento de cabeça, e Giuliano apareceu no meio da defesa para completar para o gol.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 33 pontos e aparece no 15° lugar do Brasileirão. O clube paulista está a três pontos acima do Vasco, primeiro time dentro do Z4.