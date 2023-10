Gallo respalda trabalho de Marcelo no Santos e trata goleada como "jogo atípico"

Depois da goleada sofrida pelo Santos por 7 a 1, o coordenador esportivo Alexandre Gallo concedeu entrevista coletiva. O jogador respaldou o trabalho do técnico Marcelo Fernandes e admitiu que os jogadores estavam abaixo no Beira-Rio.

"A gente segue com esse respaldo. Hoje foi um jogo atípico para nós. Perder em Porto Alegre não é anormal, mas o comportamento do grupo foi muito abaixo do que vinha acontecendo no aspecto físico, de animosidade e de entrega técnica. A nossa equipe realmente não é essa, nós fizemos quatro bons jogos, que encheu os nossos olhos de esperança", afirmou

Tratando a partida deste domingo como "atípica", Gallo afirmou que acredita que com o desempenho apresentado anteriormente sob comando de Marcelo, o Santos tem condições de sair da zona de rebaixamento.

"Da maneira que a gente vinha jogando, independente da derrota do Bragantino, teríamos totais condições de sair desse momento. O grupo é muito parceiro dele, acompanho o dia a dia dele e acredito que a gente vai superar essa situação contra o Coritiba, em casa. Com o apoio da nossa torcida e o entendimento que um jogo desse talvez aconteça a cada um, dois anos", finalizou.

Com 30 pontos, o Santos está na 18ª colocação do Brasileirão. O primeiro clube fora da degola é o Goiás, com uma unidade a mais.

Agora, o Peixe foca no duelo contra o Coritiba pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar nessa quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.