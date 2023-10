Gabriel Menino passa por cirurgia no tornozelo e agradece apoio: "Logo estarei de volta, ainda melhor"

O meio-campista Gabriel Menino, do Palmeiras, passou por cirurgia neste domingo para correção de fratura no tornozelo direito. Em uma publicação em seu Instagram, o jogador citou "um dos momentos mais difíceis" da carreira e agradeceu as mensagens de apoio.

"Um dos momentos mais difíceis da minha carreira, mas se Deus permitiu um processo doloroso, é porque o propósito é ainda maior! Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e logo logo estarei de volta, ainda melhor! E parabéns a todos pela vitória de hoje. Avanti Palestra", escreveu Gabriel Menino.

Menino parabenizou a equipe pelos três pontos conquistados contra o Coritiba, nesta rodada, no Couto Pereira. O resultado colocou fim a uma sequência de quatro derrotas seguidas da equipe na competição.

O jogador se lesionou na derrota para o Atlético-MG, no Allianz Parque, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele se junta a Dudu, que é desfalque nesta reta final do ano pois se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco.

Mais uma vez sem Menino, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque.