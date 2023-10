Flamengo x Vasco vai passar na TV? Saiba onde assistir

Flamengo e Vasco protagonizam um confronto hoje (22), às 16h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O clássico terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere no pay-per-view.

O Placar UOL estará disponível para acompanhar em tempo real todos os acontecimentos do jogo.

O Flamengo, que vem de uma vitória na estreia de Tite, busca manter sua posição entre os quatro primeiros do Brasileiro. No entanto, o Rubro-Negro não poderá contar com David Luiz, que saiu lesionado no jogo contra o Cruzeiro, e Allan permanece no departamento médico.

O Vasco, por sua vez, visa manter o embalo após sair da zona de rebaixamento, tendo vencido na última rodada. Apesar disso, o time de Ramón Díaz enfrenta o desfalque de Rossi, lesionado, enquanto Paulinho e Medel retornam após ficarem fora contra o Fortaleza.

Prováveis escalações

Flamengo : Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

: Rossi; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite. Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel (Maicon), Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Brasileiro

Data: 22 de outubro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo e Premiere.

