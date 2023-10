Flamengo bate Vasco no primeiro clássico com Tite e fica a 9 pontos do Bota

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro clássico sob o comando do técnico Tite. O jogo de hoje, no Maracanã, teve Gerson como autor do gol.

Foi uma partida muito equilibrada, com chances para os dois lados, mas decidido pelo meio-campista rubro-negro em uma jogada que nasceu instantes depois de um ajuste tático feito por Tite.

O Flamengo momentaneamente sobe para a segunda posição, com 50 pontos. A distância para o líder Botafogo caiu para nove pontos após a rodada.

O resultado também fortalece o Flamengo na meta imediata de conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A diferença para o Grêmio, em quinto, está em seis pontos.

O Vasco, por outro lado, permanece na zona de rebaixamento, com 30 pontos. O time continua embolado com outros concorrentes para fuga do Z4. O Goiás é o mais próximo, um ponto acima.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, quarta-feira (25), na Arena do Grêmio, às 21h30. Já o Vasco recebe em São Januário, na quinta (26), outro time gaúcho: o Internacional, às 19h.

Do equilíbrio à pressão do Fla

O clássico começou equilibrado. A bola ficou viva, nenhum dos dois times conseguia fazer o jogo "assentar". Teve um perde ganha até que as primeiras jogadas de perigo surgissem.

O Vasco marcou muito nos primeiros 20 minutos e conseguiu impedir constrções ofensivas do Flamengo que gerassem finalizações relevantes.

Ao mesmo tempo, o time de Ramón Díaz gerou movimentações interessantes pelos lados. Em um desenho invertido entre Paulinho (pela direita) e Gabriel Pec (pela esquerda), em relação ao que estão acostumados.

Mas o Fla foi se ajustando e teve as melhores chances. A pressão cresceu a partir de meia-hora de jogo. Arrascaeta passou a flutuar com mais liberdade pelo campo.

A melhor chance foi quando Fabricio Bruno acertou o travessão. O zagueiro já estava pilhado por um pisão que levou de Vegetti. O rubro-negro e o atacante argentino do Vasco discutiram de forma muito ríspida enquanto a bola rolava. Não levaram cartão por isso.

E esse número diferente?

Os jogadores do Flamengo usaram um estilo diferente de nomes e números na camisa. Eles foram desenhados por crianças de projetos sociais que o clube apoia. As camisas do clássico serão leiloadas e o dinheiro arrecadado será destinado às instituições que fizeram parte do projeto.

O dedo de Tite

O jogo no segundo tempo continuou muito equilibrado. O Vasco teve chances claras de marcar, pelo menos duas. Foi um cruz-maltino corajoso, que construiu de forma intensa e perigosa pelo lado esquerdo, com Lucas Piton. Se não fosse o goleiro Rossi, seguramente Vegetti teria comemorado um gol.

O Flamengo viu o adversário crescer no jogo e Tite, no xadrez com Ramón Díaz, tomou a iniciativa de mexer primeiro. O novo desenho do ataque do Fla foi com a saída de Pedro e a entrada de Gabigol. Ou seja, mais mobilidade e saída curta.

Mas só com a segunda substituição que houve o feito positivo imediato: Luiz Araújo no lugar de Bruno Henrique. O que entrou foi para a ponta direita. O lado esquerdo ficou com Gerson.

E logo na primeira jogada de ataque com a essa estrutura, gol do Flamengo. Gerson avançou para a área após acionar Thiago Maia e posteriormente a bola chegar em Gabigol. A tentativa de cruzamento é bloqueada, mas Gerson pegou a sobra e acertou o canto. Para o Vasco, um castigo e tanto.

Outros lances importantes

Que cobrança! Arrascaeta leva muito perigo em cobrança de falta à meia altura. A barreira abriu e quase comprometeu o goleiro do Vasco. A batida triscou a trave aos 21 minutos e quase saiu o gol do Flamengo.

Cabeçada fraca. Gerson trabalha a bola na meia direita e fatia para a área. Arrascaeta aparece entre os zagueiros, mas a cabeçada sai fraca, apesar de ter sido um lance de perigo. Léo Jardim defendeu aos 35 minutis do primeiro tempo.

Duas vezes quase! Léo Jardim foi espetacular ao voar para defender uma cabeçada de Fabricio Bruno, após escanteio. A bola ainda bateu no travessão. Na sequência da jogada, o goleiro ainda defendeu muito bem um chute rasteiro, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Desvio providencial! Subida de Praxedes pela esquerda, bola cruzada para Gabriel Pec e quase o gol em uma batida de primeira do meia do Vasco. O que evitou foi um desvio de Léo Pereira, já aos 45 minutos do primeiro tempo.

Tinha endereço! O Vasco por pouco não abriu o placar em um chute de Praxedes na área. O Flamengo se salvou porque Wesley se jogou na bola e tirou de cabeça para escanteio, aos seis minutos do segundo tempo!

Defesa do jogo! A defesa mais bonita e difícil do jogo foi de Rossi, aos 21 minutos da etapa final. Um cruzamento da esquerda do Vasco foi na cabeça de Vegetti. O centroavante cabeceou como manda o manual, buscando o canto baixo esquerdo do goleiro. Só que Rossi voou e conseguiu desviar o suficiente para que a bola saísse à esquerda.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 0 Vasco

Local: Maracanã (RJ)

Data/Hora: 22/10/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Cartões amarelos: Fabricio Bruno (FLA); Paulo Henrique, Paulinho (VAS)

Gol: Gerson, 30'/2ºT (1-0)

Renda/Público: R$ 3.407.812 / 64.524 pagantes

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta (Everton Ribeiro) e Gerson (Everton Cebolinha); Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Medel, Léo e Lucas Piton; Praxedes (Sebastián Ferreira), Zé Gabriel (Jair) e Payet (Orellano); Paulinho, Gabriel Pec (Erick Marcus) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz