Flamengo bate Vasco com gol de Gerson e alcança segunda vitória com Tite no Brasileiro

O Flamengo venceu mais uma sob o comando de Tite ao bater o Vasco por 1 a 0 , neste domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico foi movimentado até o segundo tempo, quando o Rubro-Negro marcou o gol da vitória, com Gerson.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 50 pontos e assumiram a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, nove pontos atrás do líder Botafogo. Já os cruzmaltinos seguem com 30 e voltaram para a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Grêmio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Vasco recebe o Internacional, em São Januário, às 19h.

FIMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO vence o Vasco por 1 a 0 com gol de Gerson, pelo Brasileirão! PRA CIMAAAAAA! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/cbqMoGoUmK ? Flamengo (@Flamengo) October 22, 2023

O jogo

A partida começou movimentada, com as duas equipes alternando a posse de bola. A primeira boa chance aconteceu somente aos 16 minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou em cima de Rossi.

O lance animou os cruzmaltinos, que tiveram nova oportunidade com Gabriel Pec. Só que o atacante chutou no goleiro rubro-negro. O Flamengo respondeu aos 21 minutos, em falta cobrada por Arrascaeta que passou muito perto da trave.

Aos poucos, o Flamengo passou a ter posse de bola. Os rubro-negros chegaram com perigo aos 35 minutos em cabeceio de Arrascaeta. Léo Jardim fez a defesa. Depois, o uruguaio finalizou perto da trave.

Nos minutos finais, os flamenguistas pressionaram e tiveram a melhor chance da partida. Fabrício Bruno aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no travessão. No rebote, o zagueiro chutou para grande defesa de Léo Jardim. Antes do intervalo, o Vasco ainda assustou com Gabriel Pec. Assim, o clássico permaneceu na etapa inicial.

No segundo tempo, o Vasco teve a primeira boa chance aos cinco minutos. Praxedes recebeu bola rebatida na área e chutou para o gol. A bola desviou em Wesley e foi pela linha de fundo. O Flamengo respondeu em finalização de Bruno Henrique que parou em Leo Jardim.

O clássico seguiu equilibrado e movimentado. Tanto que o Vasco quase marcou aos 21 minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Rossi. Em seguida, novamente Veggetti chutou, mas Zé Gabriel não conseguiu mandar para a rede.

Só que aos 30 minutos, quem abriu o placar foi o Flamengo. Após corte errado da zaga, Gerson apareceu para finalizar em chance para Léo Jardim.

O Vasco foi obrigado a avançar e quase empatou aos 34 minutos, em cabeceio de Jair. No entanto, o nervosismo impedia que os cruzmaltinos voltassem a chegar com qualidade.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. O Flamengo recuou e soube segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 x 0 VASCO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 22 de outubro de 2023



Horário: 16h (horário de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-Fifa)

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (Flamengo); Paulo Henrique e Paulinho (Vasco)

GOL



Flamengo: Gerson, aos 30min do segundo tempo

FLAMENGO: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson (Everton Cebolinha) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol)



Técnico: Tite

VASCO: Leo Jardim, PH (Puma Rodríguez), Medel, Leo e Piton; Zé Gabriel (Jair), Paulinho e Praxedes (Sebastian Ferreira); Payet (Orellano), Vegetti e Gabriel Pec (Erick Marcus)



Técnico: Ramón Díaz