Raicca Ventura acerta a última volta e conquista prata no skate do Pan 2023

Do UOL, em Santiago (Chile) e São Paulo

Aos 16 anos, Raicca Ventura conquistou a medalha de prata no skate park nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A brasileira sofreu com quedas nas primeiras tentativas e alcançou sua melhor nota na volta final.

A disputa estava acirrada e Raicca foi a última a entrar na pista. Em sua primeira volta, a brasileira fez boas manobras, porém caiu nos segundos finais e ficou com 68.10, na quarta colocação.

Na segunda tentativa, Raicca fez uma boa volta, e caiu novamente no fim. Com isso, melhorou a nota em 25 centésimos, não conseguiu deixar o quarto lugar.

Na última volta, Raicca precisava melhorar a nota para chegar no pódio. E ela conseguiu. Fez a mesma volta, acertou todas as manobras e não desgrudou do skate, pontuando 82.54 e conquistando a medalha de prata.

Eu estava um pouco nervosa, porque eu tinha só uma chance. Já tinha gastado as minhas. Sobrou só uma, eu falei 'Nossa, e agora?'. E aí, tinha que ser aquela hora. E foi, deu tudo certo. Acertei, saí muito feliz da pista, todo mundo me abraçando Raicca Ventura

Raicca é a quarta atleta mais nova da delegação brasileira e grande promessa na modalidade. Ela ficou em quarto lugar no Mundial realizado em Roma no início de outubro.

É muito importante (ter apoio da torcida), vocês não têm noção. Eu agradeço demais, porque é muita vibe. Deixa até os skatistas felizes. Fiquei muito feliz de ter um monte de brasileiro, era a maior torcida que tinha. Consegui ouvir no meio da minha volta Raicca Ventura

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.