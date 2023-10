Finais no remo, show no beisebol e vitória no boxe: mais resultados do Brasil no Pan

No segundo dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos de 2023, o Brasil continua em busca de medalhas e vagas em finais. Neste domingo, o time brasileiro de beisebol voltou a brilhar, enquanto o remo conseguiu quatro vagas em finais e Yuri Falcão ganhou com estilo no boxe.

Confira mais resultados no Chile:

Beisebol



Após a vitória contra a Venezuela, o Brasil venceu a Colômbia de forma emocionante por 8 a 7 e garantiu a vaga no quadrangular decisivo.

Boxe



Yuri Falcão - sobrinho de Esquiva e Yamaguchi - avançou na chave da categoria até 63,5kg ao bater Cefeso Jones, de Granada. Ele venceu o combate por nocaute técnico no terceiro round e está nas quartas de final.

Remo



O Brasil garantiu a presença em 4 finais na Gran Laguna de San Pedro de la Paz, na região de Concepción, no Chile. As vagas foram conquistadas no Dois Sem feminino (Maria Clara Lewenkopf e Milena Viana), Dois Sem masculino (Alef Fontoura e Bernardo Boggian), Skiff duplo (Chloé Delazeri e Thalita Rosa) e Oito Com (equipe mista).

Badminton



Na chave individual, Ygor Coelho e Jonathan Santos de Souza venceram seus jogos e passaram das oitavas de final. Entre as mulheres, Samia Raquel Passos Lima e Juliana Viana Vieira acabaram eliminadas. Nas duplas, Davi Carvalho da Silva e Fabrício Farias seguem vivos.