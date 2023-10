Fábio lamenta derrota e rechaça ansiedade por final da Libertadores

O Fluminense acumulou mais um mau resultado no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os tricolores foram derrotados pelo Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, por 1 a 0, pela 28ª rodada da competição. O goleiro Fábio lamentou o resultado, mas destacou a dificuldade em enfrentar o Bragantino fora de casa.

"Temos que analisar o contexto todo da partida. No primeiro tempo conseguimos sair. O Bragantino tem a mesma característica. Tentam sair com a bola, se não tiverem conseguido eles jogam a bola longa. No segundo tempo não conseguimos sair com a bola. Vamos observar o que foi bom e o que temos que melhorar", disse.

Fábio analisou o momento ruim e rechaçou que o Fluminense esteja sofrendo com a ansiedade da final da Libertadores. O Tricolor Carioca enfrenta o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã, em busca do título inédito.

"É difícil falar nisso. Se tivéssemos vencido os jogos falariam que estávamos bem. É um momento que afunila muito, com jogo quarta e domingo. Quando nos classificamos para a final temos que dosar e ver quem está melhor. O Brasileiro é uma competição acirrada e vamos colocar em campo sempre quem estiver melhor. O Diniz sabe muito bem isso", declarou.

Até a grande decisão, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a nona colocação, com 42 pontos. Os tricolores voltam a campo nesta quarta-feira, contra o Goiás, às 19h (de Brasília), em Volta Redonda.