Equipe feminina de ginástica repete desempenho do Mundial e conquista prata para o Brasil no Pan-Americano

Neste domingo, a equipe feminina de ginástica artística do Brasil repetiu o desempenho do Mundial, disputado entre setembro e outubro deste ano, e conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Com Carol Pedro, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Rebeca Andrade, o time somou 161.564 pontos para ficar com o segundo lugar.

O resultado foi o melhor da equipe brasileira em Jogos Pan-Americanos, ao lado da prata conquistada no Rio 2007. Neste domingo, o ouro ficou com os Estados Unidos, que fez 165,196. A prata foi conquistada pelo Canadá, com 154.230.

ESSAS MENINAS! ?? A Ginástica Artística feminina soma 161.564 pontos e conquista a medalha de prata por equipes nos Jogos Pan-americanos ???? O Brasil ama vocês, meninas! ?? ?: Alexandre Loureiro/COB pic.twitter.com/tASDFpYbsn ? Time Brasil (@timebrasil) October 22, 2023

As brasileiras começaram com 40.133 no solo. As melhores notas da equipe ficaram com Júlia e Flávia, com 13.400 para as duas atletas. Em seguida, a equipe somou 42.900 no salto. A maior nota do dia no aparelho foi de Rebeca, com 15.100.

Nas barras assimétricas, o Brasil sofreu com queda de Carol Pedro e erros de Jade Barbosa, que chegou a perder o embalo e teve saída ruim. O desempenho mediano da equipe rendeu 38.866 na pontuação. Na trave, as brasileiras somaram 38.699 pontos, com Rebeca e Flávia tendo as melhores notas novamente, com 13.566 e 13.400, respectivamente.